الإسماعيلي يكتسح الشهداء بخماسية وديا.. ويواجه الطلائع والجونة استعدادا للدوري

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي على الشهداء بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية.

ويخوض الإسماعيلي 3 وديات استعدادا للموسم الجديد، بدءًا من الشهداء ثم طلائع الجيش، والجونة.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش يوم 9 أكتوبر، قبل مواجهة الجونة يوم 16 أكتوبر.

ويقود الإسماعيلي الجهاز الفني المؤقت للفريق بقيادة أشرف خضر.

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي، أن أشرف خضر المدير الفني المؤقت للفريق، اتفق على خوض عدة وديات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وختم الإسماعيلي الموسم المنقضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

وتولى خضر القيادة الفنية للإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال الذي وافته المنية عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه خلفا للراحل إيهاب جلال.

وكانت مفاوضات الإسماعيلي مع حلمي طولان لتولي المهمة قد فشلت بعدما كان الاتفاق قريبا بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق.

وكشف بيان الإسماعيلي عن تعيين لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من عماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح الجهاز الفني الجديد.

مؤمن سليمان سبق له تدريب أندية: الزمالك وسموحة ومصر للمقاصة.

وخاض سليمان آخر تجاربه مع نادي الشرطة العراقي وتوج معه بلقبي الدوري والكأس بالموسم المنصرم.

في المقابل تولى تامر مصطفى تدريب أندية الجونة وإنبي ومودرن سبورت.

وتولى تامر مصطفى تدريب مودرن سبورت في آخر تجاربه لكنه رحل سريعا عن تدريب الفريق.

الإسماعيلي الدوري مؤمن سليمان تامر مصطفى طلائع الجيش الجونة
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