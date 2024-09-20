حلمي طولان: شعرت بـ"التطفيش".. وأدركت الآن لماذا يصارع الإسماعيلي للبقاء في الدوري

كشف حلمي طولان عن فشل اتفاقه مع مجلس إدارة الإسماعيلي لتولي مهمة تدريبه خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال حلمي طولان عبر قناة etc: "اتفقت مع نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي على كل شيء وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة لأنني معتاد على خوض هذا النوع من التحديات".

وأضاف "حدث انقسام داخل مجلس إدارة الإسماعيلي وغالبية الأعضاء كانوا يريدون التعاقد معي، لكن رئيس النادي وأمين الصندوق، أصبحت رغبتهما إعادة الهولندي مارك فوتا".

وشدد "ما تردد عن طلبي الحصول على 3 ملايين جنيه كمقدم تعاقد كذب وافتراء، كذلك لم أطلب تأجيل التعاقد لحين حل مشكلة القيد".

أتم "الآن أدركت لماذا يصارع الإسماعيلي في السنوات الأخيرة للبقاء في الدوري الممتاز. كنت أرغب في خدمة الإسماعيلي وهو ناد أحبه لكن أجواء العمل مع مجلس الإدارة الحالي لا تسمح".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الإسماعيلي اتفق مع طولان لتدريب الفريق، وكان من المقرر أن تُعقد جلسة لحسم ملف الجهاز المعاون له. (طالع التفاصيل)

ولكن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق.

وكشف بيان الإسماعيلي عن تعيين لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من عماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح الجهاز الفني الجديد.

وأعلن النادي الإسماعيلي انطلاق فترة إعداده للموسم الجديد اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

ويقود فترة الإعداد كل من الثلاثي أشرف خضر وأيمن كمال وأيمن خليل، خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويستمر الثلاثي في عمله الأساسي لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد.

ويعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد.

وتمكن الإسماعيلي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.