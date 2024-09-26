قرعة كأس ملك السعودية - بوجود الهلال والنصر والاتحاد.. مواجهات قوية في دور الـ 16

أقيمت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك السعودية وأسفرت عن مواجهات قوية.

وكان الجندل قد حقق كبرى المفاجآت بالفوز على أهلي جدة في دور الـ 32، وسيلتقي في الدور المقبل مع الاتحاد.

فيما سيواجه الهلال حامل اللقب خصمه الطائي، بينما يلتقي النصر مع التعاون في مباراة نارية.

وجاءت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك السعودية

النصر × التعاون

الفيحاء × العربي

النجمة × الرائد

الاتحاد × الجندل

الطائي × الهلال

الوحدة × القادسية

الرياض × الشباب

الجبلين × الاتفاق

وستقام المباريات يومي 28 و29 أكتوبر المقبل.

وتعد تلك النسخة الـ 50 من البطولة.

ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 ويليه الهلال برصيد 11 لقبا، ثم الاتحاد بـ 9 ألقاب ثم النصر برصيد 6 ألقاب.