كروس: كنت على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال لـ ريال مدريد

اعترف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الألماني السابق، أنه كان على وشك الانضمام إلى ناد بالدوري الإنجليزي عام 2014.

توني كروس النادي : معتزل

وأوضح كروس في تصريحات لصحفية سبورت 1 الألمانية، أن المفاوضات توقفت بعد إقالة المدرب.

وقال كروس: ": "قبل أن أوقع مع ريال مدريد، كنت قد وافقت بالفعل على مانشستر يونايتد 2014 ولكن تم إقالة ديفيد مويس الذي كان يجلس إلى جواري في ميونخ، وتعاقدوا مع لويس فان خال، لذا رفض كلانا الأمر".

وقام يونايتد بالإطاحة بـ ديفيد مويس، بعد نهاية موسم 2013 - 2014، وتعيين لويس فان جال مديرا فنيا للفريق، ليبدأ الموسم التالي بعد نهاية مهمته مع منتخب هولندا في مونديال 2014 بالبرازيل.

وأضاف: "بعد إقالة مويس لم يتحدث معي أحدًا من يونايتد لفترة طويلة وبدأت أشعر بالشكوك".

ومع توقف المفاوضات مع يونايتد فتح ريال مدريد باب المفاوضات مع كروس ليقنعه بالانضمام إلى سانتياجو برنابيو، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني التاريخ للملكي.

ويقول كروس عن مفاوضات ريال مدريد: "بدأت كأس العالم وتواصل أنشيلوتي معي للانضمام لريال مدريد".

وتوج كروس مع ريال مدريد بـ23 لقبا بواقع 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ومثلهم لكأس العالم للأندية، و4 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي ومثلهم للدوري الإسباني والسوبر الإسبااني، بالإضافة للقب واحد لكأس ملك إسبانيا.

وشكّل كروس مع لوكا مودريتش وكاسيميرو ثلاثي وسط قوي في تشكيل ريال لمدريد.

وقضى كروس 7 مواسم ضمن صفوف فريق بايرن ميونيخ قبل قرار انضمامه إلى ريال مدريد.

وقرر كروس اعتزال كرة القدم بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند 2-0 في ملعب ويمبلي، والمشاركة مع ألمانيا في يورو 2024.

وودع المانشافت بطولة يورو التي استضافتها ألمانيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إسبانيا 2-1.

وكان كروس قرر الاعتزال الدولي عام 2022، قبل أن يقرر التراجع عن قرار الاعتزال في فبراير 2024 بعد قدرة جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني على إقناعه.

عاد كروس إلى المنتخب الوطني في فبراير من هذا العام، بعد اعتزاله اللعب الدولي في عام 2022.