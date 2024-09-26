كما كشف في الجول - السويحلي الليبي يتعاقد مع محمود وادي

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 17:06

كتب : عمرو نبيل

محمود وادي - السويحلي الليبي

أعلن نادي السويحلي الليبي تعاقده مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز.

ويأتي تعاقد الفريق الليبي مع محمود وادي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بيراميدز.

ونشر السويحلي عبر صفحته الرسمية صور توقيع محمود وادي لصفوف الفريق.

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وكان FilGoal.com قد انفرد بإتمام السويحلي اتفاقه بشأن ضم محمود وادي بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وانضم محمود وادي إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2018 إلى المصري البورسعيدي.

وخاض وادي عدة تجارب في الدوري المصري مع أندية بيراميدز وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

وكان السويحلي الليبي قد ضم محمود علاء مدافع الزمالك في أغسطس الماضي.

وخاض وادي 107 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 11 آخرين.

وكانت أفضل مواسم محمود وادي مع المصري البورسعيدي إذ نجح في موسمين فقط تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين في الدوري.

وخلال مشواره مع الأندية المصرية شارك وادي في 147 مباراة وساهم في 45 هدفا.

ونجح وادي مع الأندية المصرية في مختلف البطولات في تسجيل 33 هدفا وصناعة 12 آخرين.

محمود وادي السويحلي بيراميدز
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