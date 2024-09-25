خبر في الجول - السويحلي يتمم اتفاقه لضم محمود وادي في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 18:04

كتب : عمرو نبيل

هدف بيراميدز الأول في شباك طلائع الجيش- إبراهيم عادل - محمود وادي - رمضان صبحي

أتم نادي السويحلي الليبي اتفاقه لضم محمود وادي مهاجم بيراميدز.

ويأتي تعاقد الفريق الليبي مع محمود وادي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بيراميدز.

وانضم محمود وادي إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2018 إلى المصري البورسعيدي.

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وخاض وادي عدة تجارب في الدوري المصري مع أندية بيراميدز وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

وكان السويحلي الليبي قد ضم محمود علاء مدافع الزمالك في أغسطس الماضي.

وخاض وادي 107 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 11 آخرين.

وكانت أفضل مواسم محمود وادي مع المصري البورسعيدي إذ نجح في موسمين فقط تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين في الدوري.

وخلال مشواره مع الأندية المصرية شارك وادي في 147 مباراة وساهم في 45 هدفا.

ونجح وادي مع الأندية المصرية في مختلف البطولات في تسجيل 33 هدفا وصناعة 12 آخرين.

الدوري المصري محمود وادي بيراميدز السويحلي
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