سلوت يتحدث عن هدف صلاح أمام وست هام

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أن مهاجمه محمد صلاح كان متلهفا للتسجيل في شباك وست هام يونايتد بعدما دخل كبديل.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول الكاسح على وست هام بنتيجة 5-1 في دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "في الشوط الثاني أمام وست هام خلقنا العديد من الفرص قبل أن نسجل الهدف الثالث الذي أحرزه محمد صلاح، لقد كان هدفا جماعيا رائعا".

وأضاف المدرب الهولندي "صلاح كان متلهفا للتسجيل، مرر الكرة وتتبعها حتى سجل هدفا جميلا".

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وعاد صلاح للتسجيل عقب صيامه عن التهديف في 3 مباريات على التوالي، بعد التسجيل في أول 3 مباريات بالموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 356 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 215 هدفا وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.