فليك يرفض التعليق على إمكانية ضم تشيزني

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

فويتشنك تشيزني - إنجلترا

رفض هانز فليك مدرب برشلونة التحدث بوضوح عن موقف فريقه من التعاقد مع الحارس البولندي المعتزل فويتشيك تشيزني، لتعويض مارك أندري تير شتيجن المصاب.

سيغيب تير شتيجن لنهاية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسط تقارير باقتراب برشلونة من إعادة تشيزني للعب من جديد.

وقال فليك في تصريحات للصحفيين: "إمكانية ضم تشيزني؟ أنا أتحدث فقط عن اللاعبين الذين نمتلكهم. إيناكي بيينا هو حارسنا الأول، ونحن سعداء به للغاية. هذا كل ما يمكنني قوله".

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وأضاف عقب الانتصار على خيتافي "إيناكي يبلغ من العمر 25 عامًا. الآخرون صغار جدًا، وإذا حدث أي شيء في مركز حراسة المرمى، فنحن بحاجة إلى الخبرة. لهذا السبب نتحدث عن التعاقدات".

وذكرت العديد من التقارير أن تشيزني سيصل برشلونة يوم الخميس، قبل الخضوع للكشف الطبي.

وكان البولندي الذي اعتزل مؤخرا قد علق على الأنباء المتداولة عن انضمامه إلى برشلونة الإسباني.

وقال تشيزني، في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية: "أحترم بشدة تاريخ برشلونة، إنه أحد أفضل الأندية في العالم".

وأضاف: "أتفهم الوضع الصعب الذي يواجه النادي بعد إصابة تير شتيجن، وسيكون عدم احترام لبرشلونة إذا لم أفكر في هذه الفرصة".

وسينضم الحارس البولندي الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم المنقضي لتعويض إصابة مارك أندري تير شتيجن.(طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية التفاصيل المالية للصفقة المنتظر إتمامها في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير إنه سيكون على برشلونة التوصل لاتفاق مالي مع يوفنتوس لضم فوتشينك تشيزني والذي اعتزل قبل عام على نهاية تعاقده مع البيانكونيري.

وأشار التقرير إلى أن الحارس البولندي سيتحدث مع مسؤولي يوفنتوس من أجل الموافقة على عملية انتقاله.

وسيدفع برشلونة 3 ملايين يورو راتبا لـ للحارس البولندي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير إلى أن الحارس البولندي متواجد حاليا في مدينة ماربيا الإسبانية حيث يقضي إجازة رفقة عائلته.

في حين لا يرغب برشلونة في تأجيل ضمه للموسم المقبل.

وسيدخل تشيزني، في منافسة مع إيناكي بينيا وأندير أسترالاجا على حجز المقعد الأساسي لحارس مرمى برشلونة.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 21 نقطة.

برشلونة يوفنتوس فويتشيك تشيزني
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