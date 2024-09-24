رومانو: برشلونة يتواصل مع تشيزني لحل أزمة حراسة المرمى

فتح نادي برشلونة خط اتصال مع فوتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب بولندا السابق لمعرفة إمكانية ضمه لصفوف الفريق في الوقت الحالي.

فويتشيك تشيزني النادي : معتزل برشلونة

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن برشلونة سيحاول ضم تشيزني في الوقت الحالي بعد إصابة مارك أندري تير شتيجن.

وأعلن تشيزني اعتزاله كرة القدم بعد المشاركة في يورو 2024 مع منتخب بولندا.

وفي حالة عودته من الاعتزال يحق له الانضمام لأي ناد في الوقت الحالي دون الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

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وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 18 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.