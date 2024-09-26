تين هاج: أشعر بالإحباط.. ما حدث أمام تفينتي غير مقبول

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

راشفورد - تفينتي - مانشستر يونايتد

يشعر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالإحباط بعد تعادل فريقه مع تفينتي الهولندي.

وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي بتعادل مخيب أمام تفينتي في الجولة الأولى على ملعب أولد ترافورد.

وقال تين هاج في تصريحات نشرتها موقع ناديه: "كنا متحكمين في اللعب ومتقدمين بهدف، ولكننا سمحنا لهم بالبقاء في المباراة".

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وأضاف "كان علينا أن نواصل الضغط من أجل تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ولكن إيقاع اللعب انخفض، وأهديناهم هدف التعادل".

وأكمل "لقد تمت معاقبتنا عن طريق خطأ ارتكبناه بأنفسنا. بالطبع نشعر بالإحباط".

وواصل "الهدف جاء من خطأ يتحمل مسئوليته الفريق بأكمله، فلاعب تفينتي استطاع أن يركض لمسافة كبيرة دون أن يتدخل عليه أحد. استقبال هدف كهذا أمر غير مقبول ولا يجب أن يحدث".

واستمر المدرب الهولندي "رأينا مرة أخرى ضرورة مواصلة الهجوم بقوة طوال المباراة، عندما تتقدم بهدف عليك أن تستمر في الضغط لتسجل من جديد".

وأتم "أنا أفكر في فريقي فقط، لذا ليس هناك وقت للعواطف. كانت مباراة خاصة لي بسبب تاريخي مع تفينتي، ولكن عليك أن تنحي هذا جانبًا ولا تفكر فيه، عليك أن تكون عمليا وتحضر الفريق الذي تدربه وتحبه الآن بشكل جيد. هذا ما فعلته وكنت أفكر فيه".

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق كريستيان إريكسن، فيما سجل سام لامرز هدف التعادل للضيوف.

وأصبح تفينتي ثالث فريق هولندي يعود من أولد ترافورد بنتيجة إيجابية بعد أياكس في 2012 (فاز 2-1) وإيندهوفن في 2015 (تعادل 0-0).

ولا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن فوزه الأوروبي، إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 9 مباريات أوروبية خاضها.

وتقام البطولة بنظام جديد، حيث تتواجد جميع الفرق الـ 36 في مجموعة واحدة.

ويتأهل أول 8 في الترتيب مباشرة لدور الـ 16، فيما تتنافس الفرق من المركز 9 لـ 24 في مرحلة الملحق لاستكمال الفرق المتأهلة لدور الـ 16.

وتقاسم الفريقان المركزين التاسع والعاشر بشكل مؤقت لحين نهاية باقي مباريات الجولة.

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