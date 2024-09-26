تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك وست هام يونايتد، بعد دخوله كبديل، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول أمام ضيفه وست هام بنتيجة 5-1 ضمن دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كودي جاكبو صاحب الهدفين الرابع والخامس بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.

وعاد صلاح للتسجيل عقب صيامه عن التهديف في 3 مباريات على التوالي، بعد التسجيل في أول 3 مباريات بالموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 356 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 215 هدفا وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.