الدرجة الثانية - خلفا لـ حسن مصطفى.. القماش مديرا فنيا لفريق الشرقية

أعلن مجلس إدارة نادي الشرقية تعيين خالد القماش مديرا فنيا للفريق.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بتعيين القماش خلفا لحسن مصطفى الذي تم تعيينه في يونيو الماضي.

ويستعد نادي الشرقية للمنافسة في دوري القسم الثاني ب (الدرجة الثانية) بالموسم المقبل.

وصعد الشرقية لدوري القسم الثاني ب بعد صدارة المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.

ورحل حسن مصطفى عن قيادة الفريق من أجل قيادة فريق دياموند خلال الموسم الجاري.

وأسفرت قرعة دوري القسم الثاني ب عن انطلاق مواجهات فريق الشرقية يوم 11 أكتوبر المقبل.

ويستهل فريق الشرقية مبارياته بمواجهة جنوب سيناء في الجولة الأولى.

وسبق لخالد القماش -63 عاما- القيادة الفنية في الدوري الممتاز.

وعمل خالد القماش مع أندية الإسماعيلي والحمام واتحاد الشرطة وغزل المحلة وفاركو ورجاء مطروح والمنيا وألعاب دمنهور.

كما خاض القماش أكثر من تجربة فنية خارج مصرأبرزها ظفار العماني والنصر الليبي.