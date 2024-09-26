مواعيد مباريات الخميس 26 سبتمبر 2024.. مرموش في الدوري الأوروبي

يشهد اليوم الخميس الموافق 26 من شهر سبتمبر 2024 عددا من المباريات المختلفة.

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الدوري الإسباني

تختتم منافسات الجولة السابعة من المسابقة بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم.

ويحل ريال بيتيس ضيفا على لاس بالماس في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 9.

بينما في نفس التوقيت يستضيف إسبانيول فريق فياريال، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 8.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة بين سيلتا فيجو وأتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

يلعب فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش أمام بلزن في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

يستضيف توتنام فريق كاراباج أجدام في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل أتليتك بلباو ضيفا على روما في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف أياكس فريق بشكتاش في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري القطري

يحل فريق الريان الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه ضيفا على العربي في تمام السادسة مساء.

بينما يستضيف الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي فريق الخور في تمام الثامنة مساء.

كأس إيطاليا

يستضيف نابولي فريق باليرمو في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات دور الـ 32.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.