مواعيد مباريات الخميس 26 سبتمبر 2024.. مرموش في الدوري الأوروبي

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 09:53

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

يشهد اليوم الخميس الموافق 26 من شهر سبتمبر 2024 عددا من المباريات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الإسباني

تختتم منافسات الجولة السابعة من المسابقة بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم.

ويحل ريال بيتيس ضيفا على لاس بالماس في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 9.

بينما في نفس التوقيت يستضيف إسبانيول فريق فياريال، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 8.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة بين سيلتا فيجو وأتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

يلعب فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش أمام بلزن في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

يستضيف توتنام فريق كاراباج أجدام في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل أتليتك بلباو ضيفا على روما في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف أياكس فريق بشكتاش في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري القطري

يحل فريق الريان الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه ضيفا على العربي في تمام السادسة مساء.

بينما يستضيف الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي فريق الخور في تمام الثامنة مساء.

كأس إيطاليا

يستضيف نابولي فريق باليرمو في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات دور الـ 32.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

مواعيد مباريات اليوم الريان الوكرة أتليتكو مدريد
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