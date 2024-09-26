قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مباريات قوية للكبار في دور الـ 16

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات قوية.

وحُسمت 15 بطاقة بشكل رسمي في دور الـ 16 فيما يتحدد الفرق الأخير من مباراة نيوكاسل وويمبلدون والتي تأجلت بسبب الفيضانات.

وإليكم الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي: ليفربول، وأرسنال، وستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليستر سيتي، مانشستر سيتي، وأستون فيلا.

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ويتواجد 3 فرق من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى وهم ستوك سيتي وشيفيلد وينزداي وبريستون.

فيما يمتلك ويمبلدون الذي يشارك في الدرجة الرابعة فرصة تحقيق المفاجأة إذا انتصر على نيوكاسل.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 16

برينتفورد × شيفيلد وينزداي

ساوثامبتون × ستوك سيتي

توتنام × مانشستر سيتي

(الفائز من ويمبلدون × نيوكاسل) × تشيلسي

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي

برايتون × ليفربول

بريستون نورث إند × أرسنال

أستون فيلا × كريستال بالاس

ومن المنتظر إقامة المباريات في منتصف الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.

وتوج ليفربول بلقب الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي.

ويعد الريدز الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب ويليه مانشستر سيتي برصيد 8 ثم مانشستر يونايتد برصدي 6 ألقاب.

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