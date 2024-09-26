صلاح البديل يسجل.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في كأس الرابطة

اكتسح ليفربول منافسه وست هام بنتيجة 5-1 في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقرر آرني سلوت المدير الفني لليفربول، إراحة لاعبيه الأساسيين وبينهم محمد صلاح، الذي شارك في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثالث للريدز.

وست هام نجح في التسجيل أولاً في الدقيقة 21 بهدف عكسي، بعد إبعاد إندو الكرة لتصطدم بقدم كوانساه وتسكن شباك ليفربول.

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وست هام يونايتد يفتتح التسجيل بهدية من مدافع الريدز كوانساه 😮⚽️#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/eCDvMAom3k — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

قبلها كان قد سجل وست هام هدفا ولكن ألغاه الحكم باديع التسلل ضد داني إنجز.

وقاد دييجو جوتا عودة ليفربول بتسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 26 بعد متابعة تسديدة كييزا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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ليفربول يدرك التعادل سريعاً عن طريق جوتا ⚽️🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/c2c7kvjEWG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

وعاد جوتا ليسجل الهدف الثاني بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعد تمريرة ثنائية مع كورتيس جونز وتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار الحارس.

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جوتا يمنح ليفربول التقدم بتسجيله الهدف الثاني ⚽️👀#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/5LTjCbRQA3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

وشارك محمد صلاح في الدقيقة 59 مع ماك أليستر بدلا من كييزا وجوتا، فيما رد وست هام بتبديلين بنزول باكيتا وأنطونيو بدلا من توماس سوتشيك وإنجز.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة الكرة المرتدة من الحارس.

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محمد صلاح يزيد من متاعب وست هام يونايتد ويحرز الهدف الثالث للريدز 🔥⚽️ 🏹#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/5PUinGFSHg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

وحصل ألفاريز لاعب وسط وست هام على بطاقة حمراء في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي على قدم محمد صلاح.

وكاد ماك أليستر أن يسجل الهدف الرابع بعد اصطدام كرته في القائم الأيمن لـ وست هام.

وبينما تتجه المباراة لنهايتها، نجح كودي جاكبو في تسجيل هدفين في الدقيقتين 90، و93، ليرفع النتيجة إلى 5-1.

وبتلك النتيجة تأهل ليفربول إلى دور الـ16.

وبذلك تكون الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي: ليفربول، وأرسنال، وستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليستر سيتي، مانشستر سيتي، وأستون فيلا.

ويتحدد الفرق الأخير في دور الـ16 من مباراة نيوكاسل وويمبلدون والتي تأجلت بسبب الفيضانات.

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