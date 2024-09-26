صلاح البديل يسجل.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في كأس الرابطة

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

اكتسح ليفربول منافسه وست هام بنتيجة 5-1 في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقرر آرني سلوت المدير الفني لليفربول، إراحة لاعبيه الأساسيين وبينهم محمد صلاح، الذي شارك في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثالث للريدز.

وست هام نجح في التسجيل أولاً في الدقيقة 21 بهدف عكسي، بعد إبعاد إندو الكرة لتصطدم بقدم كوانساه وتسكن شباك ليفربول.

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قبلها كان قد سجل وست هام هدفا ولكن ألغاه الحكم باديع التسلل ضد داني إنجز.

وقاد دييجو جوتا عودة ليفربول بتسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 26 بعد متابعة تسديدة كييزا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وعاد جوتا ليسجل الهدف الثاني بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعد تمريرة ثنائية مع كورتيس جونز وتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار الحارس.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة 59 مع ماك أليستر بدلا من كييزا وجوتا، فيما رد وست هام بتبديلين بنزول باكيتا وأنطونيو بدلا من توماس سوتشيك وإنجز.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة الكرة المرتدة من الحارس.

وحصل ألفاريز لاعب وسط وست هام على بطاقة حمراء في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي على قدم محمد صلاح.

وكاد ماك أليستر أن يسجل الهدف الرابع بعد اصطدام كرته في القائم الأيمن لـ وست هام.

وبينما تتجه المباراة لنهايتها، نجح كودي جاكبو في تسجيل هدفين في الدقيقتين 90، و93، ليرفع النتيجة إلى 5-1.

وبتلك النتيجة تأهل ليفربول إلى دور الـ16.

وبذلك تكون الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي: ليفربول، وأرسنال، وستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليستر سيتي، مانشستر سيتي، وأستون فيلا.

ويتحدد الفرق الأخير في دور الـ16 من مباراة نيوكاسل وويمبلدون والتي تأجلت بسبب الفيضانات.

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