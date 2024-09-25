انتهت كأس الرابطة - ليفربول (5)-(1) وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

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وتأهلت فرق ستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليستر سيتي، مانشستر سيتي، وأستون فيلا.

وتقام مباراة أرسنال وبولتون واندررز في نفس توقيت مباراة ليفربول، فيما تأجلت مباراة نيوكاسل وويمبلدون بسبب الفيضانات.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 5-1 على حساب وست هام وتأهل الريدز إلى دور الـ16

ق 93.. جوووول جاكبو يسجل الهدف الخامس لليفربول من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع وست هام وخادعت الحارس لتسكن الشباك.

ق 90.. جوووووول الرابع لـ ليفربول عن طريق جاكبو بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس وست هام.

ق 82.. تبديلان لـ ليفربول بنزول تايلر مورتون وروبرتسون وخروج إندو وتسيميكاس

ق 80.. تسديدة قوية من ماك أليستر اصطدم بيد حارس وست هام قبل ارتطامها بالقائم الأيمن.

ق 67.. تدخل قوي من ألفاريز لاعب وست هام على قدم محمد صلاح ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية والكارت الأحمر.

ق 74.. جوووووول صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة الكرة المرتدة من الحارس.

ق 70.. الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد لمس الكرة ليد تسيميكاس قبل أن يقرر استمرار اللعب.

ق 59.. مشاركة محمد صلاح وماك أليستر بدلا من كييزا وجوتا.. وتبديلان لـ وست هام بنزول باكيتا وأنطونيو بدلا من توماس سوتشيك وإنجز

ق 49: جووول الثاااني جوتا يسجل الثاني بعد تمريرة ثنائية مع كورتيس جونز وتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 30.. تسديدة قوية من جاكبو مرت بجوار قائم وست هام بقليل.

ق 26.. جووووووول الرد سريعا من ليفربول.. انطلق جاكبو من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية، لعبها كييزا خلفية مزدوجة أكملها جوتا برأسه في الشباك معلنا التعادل.

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ليفربول يدرك التعادل سريعاً عن طريق جوتا ⚽️🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/c2c7kvjEWG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

ق 21.. جوووووول لصالح وست هام.. ركنية لصالح الضيوف وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء، حاول إبعاد إندو الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات لتصطدم بـ كوانساه وتسكن شباك ليفربول.

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وست هام يونايتد يفتتح التسجيل بهدية من مدافع الريدز كوانساه 😮⚽️#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/eCDvMAom3k — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

ق 18.. هدف أول لـ وست هام ولكن تم إلغائه بداعي التسلل ضد داني إنجز

ق 14.. كرة ثابتة لصالح وست هام نُفذت عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها توديبو رأسية مرت بجوار قائم ليفربول بقليل.

انطلاق المباراة