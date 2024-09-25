إنفانتينو يجتمع بـ رئيس الحكومة المغربية: كل شيء جاهز لتنظيم كأس العالم

عقد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اجتماعا مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، في نيويورك، على هامش الدور الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت الجامعة الملكية المغربية، تفاصيل الاجتماع الذي تم فيه مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 المقرر في المغرب وإسبانيا والبرتغال بشكل مشترك.

وتحدث إنفانتينو في تصريحات صحفية عقب الاجتماعا، عن المشاريع المغربية التي يتم إنجازها: "لدي يقين بأن المغرب سيكون بلدًا مضيفا رائعا".

ونقل الحساب الرسمي للاتحاد المغربي، عن وكالة المغرب العربي للأنباء: "أعرب رئيس فيفا عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الشغوف بكرة القدم، على غرار المغاربة قاطبة على كل ما يبذله من أجل رياضتنا ومن أجل رياضة كل المغاربة كرة القدم".

وقال رئيس الاتحاد الدولي: "من المرتقب صدور قرار من الاتحاد الدولي بشأن تنظيم كأس العالم 2030 في ديسمبر المقبل، وكما نعلم أن المغرب بلد كرة القدم فإن كل شيء جاهز".

وأضاف إنفانتينو: "سنستضيف العالم في المغرب، لذلك فإننا نعبر منذ الآن عن ابتهاجنا، هناك مشاريع كبرى، وملاعب جيدة، ومدن خلابة، ومواطنون سيستقبلون الجميع بالترحاب".

وسيمثل سفراء كأس العالم 2030 بلدهم وهم لويس فيجو، وأندريس إنييستا ونور الدين النيبت، بالإضافة للنجم السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا في كأس العالم 2030.