إنفانتينو يجتمع بـ رئيس الحكومة المغربية: كل شيء جاهز لتنظيم كأس العالم

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

إنفانتينو وعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية

عقد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اجتماعا مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، في نيويورك، على هامش الدور الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت الجامعة الملكية المغربية، تفاصيل الاجتماع الذي تم فيه مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 المقرر في المغرب وإسبانيا والبرتغال بشكل مشترك.

وتحدث إنفانتينو في تصريحات صحفية عقب الاجتماعا، عن المشاريع المغربية التي يتم إنجازها: "لدي يقين بأن المغرب سيكون بلدًا مضيفا رائعا".

أخبار متعلقة:
إسبانيا ترشح 11 ملعبا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ماركا: إقامة نهائي كأس العالم 2030 في سنتياجو برنابيو فينيسيوس يطالب بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا بسبب العنصرية

ونقل الحساب الرسمي للاتحاد المغربي، عن وكالة المغرب العربي للأنباء: "أعرب رئيس فيفا عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الشغوف بكرة القدم، على غرار المغاربة قاطبة على كل ما يبذله من أجل رياضتنا ومن أجل رياضة كل المغاربة كرة القدم".

وقال رئيس الاتحاد الدولي: "من المرتقب صدور قرار من الاتحاد الدولي بشأن تنظيم كأس العالم 2030 في ديسمبر المقبل، وكما نعلم أن المغرب بلد كرة القدم فإن كل شيء جاهز".

وأضاف إنفانتينو: "سنستضيف العالم في المغرب، لذلك فإننا نعبر منذ الآن عن ابتهاجنا، هناك مشاريع كبرى، وملاعب جيدة، ومدن خلابة، ومواطنون سيستقبلون الجميع بالترحاب".

وسيمثل سفراء كأس العالم 2030 بلدهم وهم لويس فيجو، وأندريس إنييستا ونور الدين النيبت، بالإضافة للنجم السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا في كأس العالم 2030.

كأس العالم 2030 مونديال 2030 المغرب إسبانيا البرتغال
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - الجزيري: مباراة ذات طابع خاص.. ونسعى لإسعاد الجماهير السوبر الإفريقي - رئيس بعثة الأهلي: سنبدأ الاستعداد الخميس.. وهذه رسالتي للاعبين السوبر الإفريقي - عمر فرج: نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي السوبر الإفريقي - ميشالاك: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك مران الزمالك - محاضرة وفقرة خاصة من جوميز استعدادا لـ لأهلي في السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تصل الرياض استعدادا لمواجهة الزمالك خبر في الجول - كاف يقرر تغيير طاقم تحكيم مباراة مصر وموريتانيا بالكامل زياش على رأس رباعي مهدد بالاستبعاد من منتخب المغرب
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي - الجزيري: مباراة ذات طابع خاص.. ونسعى لإسعاد الجماهير 28 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - رئيس بعثة الأهلي: سنبدأ الاستعداد الخميس.. وهذه رسالتي للاعبين 34 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - عمر فرج: نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي 37 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي - ميشالاك: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك ساعة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات كأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) تفينتي.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الرابطة - ليفربول (1)-(1) وست هام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري