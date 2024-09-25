تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء ضد وست هام في كأس الرابطة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ضد وست هام في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وأجرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عدة تغييرات في هجوم الفريق، إذ يبدأ كودي جاكبو وفيدريكو كييزا بدلا من صلاح ولويس دياز.

كما دفع بخط دفاع كامل مختلف عن الرباعي الأساسي.

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وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جاريل كونساه – كونور برادلي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: واتارا إندو – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – فيدريكو كييزا

وستجرى القرعة للدور المقبل عقب نهاية المباراة.

ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية محمد صلاح وست هام
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