ذا أثليتك: بانتظار صاحب الـ 16 عاما.. أزمة في حراسة مرمى أرسنال قبل لقاء بولتون

نشبت أزمة في مركز حراسة المرمى لـ أرسنال قبل لقاء بولتون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي أرسنال مع بولتون مساء اليوم على ملعب الإمارات ضد بولتون في العاشرة إلا ربع.

ولن يخوض ديفيد رايا مواجهة اليوم كإجراء احترازي تخوفا من تفاقم الإصابة بعدما شعر بألم عقب مباراة الاتحاد يوم الأحد الماضي.

ولن يشارك الحارس البرازيلي نيتو كونه شارك من قبل مع بورنموث في الأدوار المبكرة من المسابقة.

ويعاني توني سيتفورد الحارس البالغ 18 عاما من الإصابة، مما سيدفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لإشراك جاك بورتر البالغ 16 عاما.

وانضم الحارس اليافع للفريق الأول في موسم 2022-23 لأول مرة وأصبح متواجد في تدريبات الفريق بصفة منتظمة.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة إلى أن الحارس يحظى بظهور معتاد في الأسابيع الأخيرة بتدريبات الفريق، وأظهر ردود فعل إيجابية حول أداءه وثقته.

وتواجد بورتر كحارس بديل في مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وإذا شارك في لقاء اليوم سيكون ثاني أصغر لاعب يشارك بقميص أرسنال بعمر 16 عاما و72 يوما، بعد إيثان ناونيري الذي شاك في 2022 ضد برينتفورد من قبل بعمر 15 عاما و181 يوما.

وسيتفوق على سيسك فابرجاس الذي شارك لأول مرة بقميص أرسنال بعمر 16 عاما و177 يوما.

ولا تعد إصابة رايا قوية ومن المتوقع ظهوره في مواجهة ليستر سيتي الأسبوع المقبل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ رحيم سترلينج وجابريل جيسوس رفقة مجموعة من اللاعبين الشباب في تشكيل الجنرز الأساسي للقاء اليوم.