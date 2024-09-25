سبورت تكشف التفاصيل المالية لانتقال تشيزني لـ برشلونة.. وموقف يوفنتوس

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

تشيزني - يوفنتوس

أصبح البولندي فوتشينك تشيزني قريبا من العودة للملاعب قريبا عن طريق برشلونة.

وسينضم الحارس البولندي الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم المنقضي لتعويض إصابة مارك أندري تير شتيجن. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية التفاصيل المالية للصفقة المنتظر إتمامها في الأيام القليلة المقبلة.

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وأوضح التقرير إنه سيكون على برشلونة التوصل لاتفاق مالي مع يوفنتوس لضم فوتشينك تشيزني والذي اعتزل قبل عام على نهاية تعاقده مع البيانكونيري.

وأشار التقرير إلى أن الحارس البولندي سيتحدث مع مسؤولي يوفنتوس من أجل الموافقة على عملية انتقاله.

وسيدفع برشلونة 3 ملايين يورو راتبا لـ للحارس البولندي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير إلى أن الحارس البولندي متواجد حاليا في مدينة ماربيا الإسبانية حيث يقضي إجازة رفقة عائلته.

في حين لا يرغب برشلونة في تأجيل ضمه للموسم المقبل.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

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وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 18 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.

فوتشينك تشيزني برشلونة
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