زياش على رأس رباعي مهدد بالاستبعاد من منتخب المغرب

باتت 4 عناصر من المنتخب المغربي مهددة بالغياب عن أسود الأطلس خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد لمنتخب المغرب لمواجهتي إفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن الرباعي: رومان سايس (السد القطري) و حكيم زياش (جالاتا سراي التركي) وإبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) وشادي رياض (كريستال بالاس الإنجليزي) مهددون بالغياب عن مباراتي المغرب ضد إفريقيا الوسطى.

وأوضحت التقارير أنه من المرجح استبعاد رومان سايس لنقص في جاهزيته البدنية، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع نادي السد القطري.

أما حكيم زياش، لاعب جالاتا سراي فلا يزال يعاني من تبعات إصابة عضلية، ولم يشف منها بعد.

بينما يغيب الثنائي، إبراهيم دياز وشادي رياض لعدم شفائهما من الإصابة، وحاجتهما لمزيد من الراحة.

وينتظر أن يكشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده نهاية الأسبوع المقبل، استعدادا لملاقاة منتخب إفريقيا الوسطى.

يذكر أن أشرف داري مدافع الأهلي المنضم حديثا من بريست الفرنسي كان ضمن خيارات الركراكي خلال مواجهة ليسوتو الماضية.

وتعرض داري للإصابة في كاحل القدم خلال إجراءه عمليات الإحماء قبل مواجهة ليسوتو ليتم استبعاده من اللقاء الذي لأقيم ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا.

بينما خرج يحيى عطية الله لاعب الأهلي أيضا المنضم حديثا من سوتشي الروسي، من حسابات الركراكي في المباريات الأخيرة، لكنه قد يتواجد بمباراتي إفريقيا الوسطى بعد ظهوره الجيد مع الأهلي أمام جور ماهيا الكيني.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وضمن المشاركة مسبقا لكنه يخوض التصفيات بغرض تحضير الفريق.