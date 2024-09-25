كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

نكونكو مهاجم تشيلسي

اكتسح تشيلسي منافسه بارو بخماسية نظيفة في الدور الثالث (دور الـ32) من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل أهداف البلوز كريستوفر نكونكو هاتريك في الدقائق 8، و15، و75، وجواو فيليكس 28، وبيدرو نيتو 48.

وفي مباراة أخرى، حقق مانشستر سيتي الفوز على حساب واتفورد 2-1 على ملعب الاتحاد.

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تقدم جيريمي دوكو لمانشستر سيتي مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ماتيوس نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق قلص واتفورد الفارق بتسجيل هدف عن طريق توم إينس.

وبتلك النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة.

كما نجح أستون فيلا في الفوز على حساب وايكومب بنتيجة 2-1، على ملعب آدمز بارك.

سجل ثنائية أستون فيلا إميليانو بوينديا في الدقيقة 55، وجون دوران في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، ليتأهل الفيلاينز إلى دور الـ16.

وفاز ليستر سيتي بصعوبة على حساب والسال بركلات الترجيح 3-0، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب بيسكوت ستاديوم.

وتستكمل مباريات دور الـ32 الأربعاء بمواجهتي أرسنال وبولتون واندرز على ملعب الإمارات، وليفربول أمام وست هام على ملعب أنفيلد.

وتأجلت مباراة نيوكاسل أمام ويمبلدون بسبب الفيضانات التي شهدتها ملعب شيري رد ريكوردز ليل الأحد.

وكان مقررًا أن تقام المباراة مساء الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيلها.

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