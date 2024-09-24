ممدوح عباس: أطمئن جماهير الزمالك قبل السوبر.. وتحدثت مع جوميز بسبب الظهير الأيسر

طمأن ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، جماهير ناديه قبل مواجهة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وقال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عبر قناة النادي: "أريد طمأنة جماهير الزمالك قبل السوبر الإفريقي لأننا مستعدين جيدا للمباراة".

وكشف "كانت هناك أزمة في مركز الظهير الأيسر وتحدثت مع جوزيه جوميز بشأن ذلك وكيف يتم حلها لأن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بعدم سفر أحمد فتوح بعد أن كان من المقرر سفره".

وشدد "أنا أؤيد قرار عدم سفر فتوح لمباراة السوبر الإفريقي، حتى لا يكون هناك استفزاز للمشاعر، ومستعد الذهاب أنا وزوجتي لعائلة المتوفي لتعزيتهم".

وأوضح "لا نريد تضخيم في قضية فتوح، الموقف القانوني هو قتل بالخطأ وليس متعمدا، فتوح من قادة نادي الزمالك ولاعب كبير في منتخب مصر ولا نريد هز ثقته في نفسه وإن شاء الله سيحدث تصالح مع أهل المتوفي".

أما عن المواجهة المرتقبة فقال: "لم أحب الحديث عن حكم مباراة السوبر الإفريقي، ما يهمني أن يقدم لاعبي الزمالك ما لديهم على أرض الملعب وأرفض قصة الاعتراض على التحكيم".

وواصل "أتمنى ألا تخرج المباراة عن الإطار الرياضي ويخرج الجميع بشكل رائع وأخوة خاصة أنها خارج أرضنا، حاولت الحصول على 5 تذاكر لكن لم أجد واطمئننت لأن ذلك معناه حضور قوي لجماهير الزمالك".

وكشف ممدوح عباس "كانت هناك مكافأة استثنائية كبيرة مني بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية، وأعد بتكرار الأمر بعد السوبر الإفريقي لأنهم أولادي".

وتابع "نحن على الطريق الصحيح، بالرغم من رفضي لفكرة خوض مباريات كأس مصر بالبدلاء والشباب خاصة أن الأمر كان عبارة عن مباراتين ونحصد اللقب".

واختتم ممدوح عباس تصريحاته "أشكر السعودية مستضيفة السوبر الإفريقي، وتركي آل الشيخ محتضن المباراة، وإن شاء الله ستمر المباراة على خير ونعود سعداء بالزمالك يا هندسة أو بحبك يا زمالك".

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.