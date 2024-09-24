بيرسي تاو على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمباراتي الجابون
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 19:28
كتب : FilGoal
أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة البافانا بافانا لمواجهتي الجابون في تصفيات أمم إفريقيا.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد الجابون في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل.
وعاد بيرسي تاو لاعب الأهلي لقائمة جنوب إفريقيا بعد غيابه في التوقف الدولي الماضي.
كما شهدت القائمة عدم استدعاء فخري لاكاي مهاجم بيراميدز لمنتخب جنوب إفريقيا.
ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجوعة الـ11 من التصفيات برصيد 4 نقاط.
وتقام المباراة الأولى يوم 11 أكتوبر في جنوب إفريقيا، والثانية يوم 15 من الشهر ذاته في الجابون.
ولعب بيرسي تاو بقميص منتخب جنوب إفريقيا 46 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا.
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