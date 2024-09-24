مزراوي يوضح أسباب مغادرة بايرن نحو مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نصير مزراوي - ليفربول - مانشستر يونايتد

أوضح المغربي نصير مزراوي ظهير مانشستر يونايتد الجديد أسباب رحيله من بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل مزراوي إلى يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وقال نصير مزراوي في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "أسباب رحيلي عن بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد: "بعد موسمين من اللعب في بايرن ميونيخ، كنت بحاجة إلى خطوة أخرى، بناءً على العديد من الأسباب".

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وأضاف "شعرت أنني بخير هناك ولكن كان لدي شعور بأنني قد أشعر براحة أكبر في مكان آخر".

وأكمل "عندما طلب مانشستر يونايتد ضمي لم أفكر كثيرا. لا أعتقد أنني بحاجة إلى شرح أسباب انتقالي إلى مثل هذا النادي".

مزراوي صاحب الـ26 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك قلب الدفاع.

ولعب الدولي المغربي 6 مباريات بقميص مانشستر يونايتد وصنع هدفا.

لاعب أياكس امستردام وبايرن ميونيخ السابق أسهم في إنجاز منتخب المغرب التاريخي بالحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.

نصير مزراوي مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ
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