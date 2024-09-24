الاتحاد التونسي لكرة القدم يدعم شكوى المنستيري ضد مولودية الجزائر

بخطوة رسمية.. دعم الاتحاد التونسي لكرة القدم فريق الاتحاد المنستيري بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل مولودية الجزائر على حساب الاتحاد المنستيري بعد الفوز 2-1 في مجموع المباراتين في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة العودة التي حقق خلالها بطل الجزائر الفوز بهدفين نظيفين، أعمال شغب وإلقاء شماريخ ومقذوفات في أرض الملعب.

وجاء بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم على النحو التالي:

تعلم هيئة التسوية المكلفة بتسيير الاتحاد التونسي لكرة القدم، أنها قد قامت يوم الإثنين 22 سبتمبر 2024 بمراسلة الاتحاد الإفريقي رسميا، للتظلم بشأن التجاوزات التي تعرض لها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مباراته امام مولودية الجزائر لحساب اياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كما تضمنت المراسلة شرحا مفصلا لأحداث العنف التي رافقت اللقاء و الاعتداءات التي تعرض لها وفد فريق المنستيري قبل وأثناء و بعد المباراة وقد أرفقتها الهيئة بمقاطع مصورة توثق الظروف القاسية الكاملة التي دار فيها اللقاء مؤكدة دعمها اللامشروط لموقف فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الشكوى التي رفعها.

وكان نادي الاتحاد المنستيري التونسي قد أصدر بيانا بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وأدان النادي التونسي في بيانه أحداث المباراة: "الاتحاد الرياضي المنستيري يدين بشدة كل ما تعرضت له البعثة الرسمية للنادي من اعتداءات بالعنف المادي واللفظي المجاني والتصرفات اللا مسؤولة من قبل مسؤولين وصحفيين وأشخاص لا صلة لهم بكرة القدم في الميدان وفي حجرة الملابس وفي المنطقة المختلطة وفي الطريق إلى ملعب المباراة".

كما جاء في البيان: "نندد بكافة أنواع المضايقات والاستفزازات التي طالت جماهيرنا العزيزة".

وقرر الاتحاد المنستيري في بيانه اللجوء للقانون: "حاليا بصدد القيام بكل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق النادي والحفاظ على صورته والدفاع على سمعة الوطن في الخارج".

واختتم البيان: "يستنكر الاتحاد الرياضي المنستيري تصرفات عدم اتخاذ أي إجراءات ردعية أو احترازية إزاء التهديدات الجدية لسلامة اللاعبين والإطار الفني والطبي والصحفيين التونسيين لما واجهوه من مخاطر أمام المقذوفات والشماريخ والألعاب النارية".

وتقام مراسم قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرا.

ويأتي مولودية الجزائر في التصنيف الرابع، فيما يتواجد الأهلي في التصنيف الأول مع الترجي وصنداونز ومازيمبي، وبيراميدز في التصنيف الثاني مع الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري..تعرف على التصنيف بالكامل