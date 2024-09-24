الاتحاد التونسي لكرة القدم يدعم شكوى المنستيري ضد مولودية الجزائر

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

أحداث مباراة المولودية واتحاد المنستيري

بخطوة رسمية.. دعم الاتحاد التونسي لكرة القدم فريق الاتحاد المنستيري بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل مولودية الجزائر على حساب الاتحاد المنستيري بعد الفوز 2-1 في مجموع المباراتين في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة العودة التي حقق خلالها بطل الجزائر الفوز بهدفين نظيفين، أعمال شغب وإلقاء شماريخ ومقذوفات في أرض الملعب.

أخبار متعلقة:
زيزو يتحدث عن ضرورة التتويج بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك خبر في الجول - كاف يؤجل دور مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية.. والكشف عن المواعيد الجديدة خبر في الجول - بعد قرار كاف.. اتحاد الكرة يدرس تعديل مواعيد السوبر المصري موتسيبي: زيادة مكافآت الأندية من المسابقات الإفريقية تغلق باب الفساد

وجاء بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم على النحو التالي:

تعلم هيئة التسوية المكلفة بتسيير الاتحاد التونسي لكرة القدم، أنها قد قامت يوم الإثنين 22 سبتمبر 2024 بمراسلة الاتحاد الإفريقي رسميا، للتظلم بشأن التجاوزات التي تعرض لها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مباراته امام مولودية الجزائر لحساب اياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كما تضمنت المراسلة شرحا مفصلا لأحداث العنف التي رافقت اللقاء و الاعتداءات التي تعرض لها وفد فريق المنستيري قبل وأثناء و بعد المباراة وقد أرفقتها الهيئة بمقاطع مصورة توثق الظروف القاسية الكاملة التي دار فيها اللقاء مؤكدة دعمها اللامشروط لموقف فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الشكوى التي رفعها.

وكان نادي الاتحاد المنستيري التونسي قد أصدر بيانا بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وأدان النادي التونسي في بيانه أحداث المباراة: "الاتحاد الرياضي المنستيري يدين بشدة كل ما تعرضت له البعثة الرسمية للنادي من اعتداءات بالعنف المادي واللفظي المجاني والتصرفات اللا مسؤولة من قبل مسؤولين وصحفيين وأشخاص لا صلة لهم بكرة القدم في الميدان وفي حجرة الملابس وفي المنطقة المختلطة وفي الطريق إلى ملعب المباراة".

كما جاء في البيان: "نندد بكافة أنواع المضايقات والاستفزازات التي طالت جماهيرنا العزيزة".

وقرر الاتحاد المنستيري في بيانه اللجوء للقانون: "حاليا بصدد القيام بكل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق النادي والحفاظ على صورته والدفاع على سمعة الوطن في الخارج".

واختتم البيان: "يستنكر الاتحاد الرياضي المنستيري تصرفات عدم اتخاذ أي إجراءات ردعية أو احترازية إزاء التهديدات الجدية لسلامة اللاعبين والإطار الفني والطبي والصحفيين التونسيين لما واجهوه من مخاطر أمام المقذوفات والشماريخ والألعاب النارية".

وتقام مراسم قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرا.

ويأتي مولودية الجزائر في التصنيف الرابع، فيما يتواجد الأهلي في التصنيف الأول مع الترجي وصنداونز ومازيمبي، وبيراميدز في التصنيف الثاني مع الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري..تعرف على التصنيف بالكامل

الاتحاد المنستيري مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - تعرف على القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين شادي محمد وجمال حمزة في ضيافة استوديو في الجول وبي تك ماكس لمباراة القمة مران الزمالك – تدريبات بدنية وتصحيح أخطاء قبل السفر لمواجهة الأهلي موتسيبي: زيادة مكافآت الأندية من المسابقات الإفريقية تغلق باب الفساد خبر في الجول - كاف يؤجل دور مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية.. والكشف عن المواعيد الجديدة اللجنة الأولمبية تكشف حقيقة رفض سفر فتوح مع الزمالك السوبر الإفريقي – قائمة الزمالك.. الونش على رأس 25 لاعبا لمواجهة الأهلي وغياب فتوح أحمد سالم: الزمالك متخوف من حكم السوبر الإفريقي ونتمنى تغييره
أخر الأخبار
آس: بينيا يشعر بالغضب بسبب خطوة برشلونة بعد إصابة تير شتيجن 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد اعتراف يويفا بلمسة يد كوكوريا.. كروس: هل يمكنني اعتبار نفسي بطل أوروبا الآن؟ 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الأهلي في السوبر الإفريقي 40 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواعيد مباريات السوبر المصري 56 دقيقة | الكرة المصرية
حارس بايرن: بديل نوير؟ مهمتي مثل رجل المطافيء ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - تعرف على القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين ساعة | الكرة المصرية
تين هاج: اللعب ضد تيفينتي؟ من الصعب إيذاء شخص تحبه.. ويجب تقليل عدد المباريات ساعة | الكرة الأوروبية
رغم تخوف الزمالك.. كاف يعلن طاقم تحكيم السوبر الإفريقي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير