جابرييل: لا أتذكر ما فعله هالاند.. والاستفزاز جزء من كرة القدم

شدد جابرييل ميجاليس مدافع أرسنال على أنه لا يتذكر ما فعله إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي تجاهه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

جابريل ماجاليس النادي : أرسنال أرسنال

وكان مانشستر سيتي قد تعادل مع أرسنال بهدفين لكل فريق على ملعب الاتحاد.

وقال جابرييل عبر صحيفة ميرور: "ننتظر مواجهة مانشستر سيتي على ملعبنا".

وواصل "لا أتذكر ما فعله هالاند ولكن تهانينا لهم على التعادل".

وأضاف "الاستفزاز والحرب هي جزء من كرة القدم ولكن الأمر انتهى الآن".

وبعد تسجيل مانشستر سيتي لهدف التعادل في الدقائق الأخيرة ظهر هالاند وهو يلقي بالكرة على رأس جابرييل من الخلف ولكن اللاعب البرازيلي لم يبدي أي ردة فعل.

وسجل جابرييل هدف أرسنال الثاني في المباراة، بينما أحرز هالاند هدف مانشستر سيتي الأول.