وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وسبب البيانات المتبادلة مع اتحاد الكرة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 02:25

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

كشف كايو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب عن سبب إصداره للبيان السابق بشأن عدم التوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة، وحقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب.

وقال زيلر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "في إدارة الأعمال تدور الأمور حول التوقيت. لم تحدث بيننا وبين اتحاد الكرة حرب بيانات بل كان سوء فهم وفور تواصلنا أوقفنا البيانات وتمكننا من حل المشكلة. كان هناك سوء في التواصل".

وأضاف "أعتقد أن البيانات ساعدتنا في الوصول لما نريده. ما أصدرناه كان دقيقا وحقيقيا والاتحاد تواصل معنا بسرعة وأنهينا الاتفاق بشكل صحيح. لا يمكنني الإجابة عن سبب تعطل إتمام المفاوضات وقتها ويمكنك أن تسأل الاتحاد عن ذلك".

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وأوضح "ميكالي أراد الاستمرار في الكرة المصرية لأن هناك عمل يريد إتمامه ولا يزال بحاجة للوقت والموارد".

وعن انتخابات اتحاد الكرة وإمكانية تغيير المجلس قال: "هذا مشروع طويل الأمد للكرة المصرية ولا نمانع التعامل مع أشخاص مختلفة".

وعن استمرار اجتماع الاتفاق لـ 7 ساعات قال: "هذه الأمور تستغرق وقتا طويلا لإنهاء التفاصيل القانونية وحسمها بالإضافة لحاجز اللغة بين الطرفين. أنا معتاد على ذلك".

وعن زيادته لقيمة راتب ميكالي أوضح "هو من زاد قيمة مستحقاتي بعمله. ولا صحة لأنباء مضاعفة راتبه".

وكشف "ميكالي سيصل إلى القاهرة خلال يومين وسيبدأ عمله على الفور".

أما عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع ميكالي قال: "لم تحدث أبدا. لم يتواصل معنا الزمالك على الإطلاق ويمكنك الرجوع إلى النادي في ذلك".

وأتم "قبل الأولمبياد كانت هناك مفاوضات من عدة أندية، ولم يكن الزمالك بينهم. وليس من اللائق أن أتحدث عن الأندية التي فاوضته الآن".

وانتشرت تقارير في الأيام الأخيرة حول رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في الاستفادة من قدرات ميكالي في منصب آخر بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبي قبل أن يتم التوقيع معه بشكل رسمي.

تحت قيادة ميكالي تأهل الفراعنة لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بشكل مريع أمام نظيره المغربي الذي انتصر بسداسية دون مقابل.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قد كشف في وقت سابق عن الاستقرار على تعيين ميكالي لقيادة منتخب الشباب.

وأشار إيهاب الكومي إلى أن وائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب الشباب سيخوض تصفيات إفريقيا في نوفمبر ثم يتولى ميكالي قيادة الفريق من بعده.

وسبق لوكيل ميكالي إرسال بيان للإعلام المصري بشأن عدم اتمام اتحاد الكرة لاتفاقه مع ميكالي، واستعداده للاستماع للعروض الأجنبية بناء على ذلك، قبل حسم الأمور رسميا.

ميكالي المنتخب الأولمبي منتخب الشباب
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