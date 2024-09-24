موتسيبي: زيادة مكافآت الأندية من المسابقات الإفريقية تغلق باب الفساد

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مستجدات الشراكة بين كاف وموسم الرياض، وسبب إصراره على زيادة مكافآت الأندية من المسابقات القارية.

وقال موتسيبي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "هناك قرارات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ. هذه الشراكة ستفيد إفريقيا والسعودية وموسم الرياض".

وأضاف "أحب الأهلي والزمالك. كان هناك لاعب اسمه أبو تريكة كنا جميعا نشجعه. أشعر بالفخر دائما بالكرة المصرية ويجب أن تكون مصر من بين الأمم التي تنافس في كأس العالم".

وأوضح "أزمة الكرة الإفريقية في التمويل بشكل رئيسي، ونتطلع لأن تصل دورياتنا للقدرة على مجاراة الإنفاق الأوروبي حتى تواصل التطور".

وأكمل "كلنا نفخر بما حققه منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وبصورة عامة كرة القدم الإفريقية حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية".

وتابع "أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على دعمه لنا. لا زلت متفائلا بتقدم الكرة الإفريقية نظرا لامتلاء الملاعب بالمشجعين دائما، فهذا يعني أن هناك المزيد من الأموال في الطريق، ويجب أن تعتمد الأندية على نفسها ماليا".

وواصل "الأندية الثمانية التي شاركت في الدوري الإفريقي حصلت على مليون دولار بمجرد المشاركة، وهذا ما نسعى إلى زيادته".

واختتم "المكافآت المالية لكأس السوبر الإفريقي زادت. أهم وأول ما فعلته كرئيس للاتحاد الإفريقي هو زيادة مكافآت البطولات، فالأموال التي نجمعها من البطولات يجب أن تذهب للأندية الفائزة وهذا يغلق باب شبهات الفساد والرشوة.