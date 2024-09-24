خبر في الجول - كاف يؤجل دور مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية.. والكشف عن المواعيد الجديدة

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارا هاما بشأن موعد انطلاق دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن كاف أخطر الاتحادات المحلية بقرار تأجيل دور المجموعات إلى 26 نوفمبر بدلا من 25 أكتوبر بسبب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، نظرا لعدد اللاعبين المحليين المشاركين في البطولات القارية مع الأندية.

وإليكم المواعيد الجديدة للجولات القارية:

الجولة الأولى: 26 و27 نوفمبر

الجولة الثانية: من 6 إلى 8 ديسمبر

الجولة الثالثة: من 13 إلى 15 ديسمبر

الجولة الرابعة: من 3 إلى 5 يناير

الجولة الخامسة: من 10 إلى 12 يناير

الجولة السادسة: من 17 إلى 19 يناير

وسبق وأن كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إمكانية تأجيل دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب كأس الأمم للمحليين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ندرس تأجيل انطلاق دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى نوفمبر أو ديسمبر بسبب تصفيات أمم إفريقيا للمحليين".

وأوضح "ننتظر موافقة الاتحادات المحلية بهذا الصدد".

وكان من المفترض أن يبدأ دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 25 أكتوبر المقبل.

على الجانب الآخر بدأ الحديث عن التأجيل بسبب تحديد كاف لموعد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في فبراير 2025، وبالتالي يجب أن تقام التصفيات بدءا من أكتوبر.

وينافس الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلي على جور ماهيا الكيني 3-0 ذهابا في دور الـ 32، بينما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندي 1-1.

بينما ينافس الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض على الشرطة الكيني 1-0 ذهابا، بينما خسر المصري أمام الهلال الليبي 3-2.