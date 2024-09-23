كريسبو: لا يزال هناك المزيد من الوقت للاستعداد أمام الأهلي.. والعين لديه مباريات هامة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

هيرنان كريسبو

كشف هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي عن سعادته بالتأهل إلى المرحلة التالية من كأس إنتركونتينينتال.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

واكتسح العين فريق أوكلاند بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأول.

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وبذلك تأهل العين لمواجهة الأهلي في المرحلة التالية والتي من المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر على استاد القاهرة.

وقال هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي لموقع ذا ناشيونال نيوز: "المشاركة في مسابقة مرموقة مثل كأس إنتركونتينينتال هو ما يعمل النادي من أجله".

وتابع "نحن فخورون بالتتويج بدوري أبطال آسيا لنكون جزءا من مونديال الأندية والإنتركونتينينتال وهذا لا يحدث كل عام".

وأوضح كريسبو "بالنسبة لضغط المباريات خلال الفترة المقبلة فذلك بسبب القواعد ونحن نحترم القواعد".

وشدد "فخورون كوننا ضمن آخر خمسة فرق متبقية في المسابقة، وليس من السهل خوض الكثير من المباريات المهمة على التوالي".

أما عن مواجهة الأهلي فأجاب "لا يزال لدينا الكثير من الوقت للتفكير في الأهلي، لكن قبل ذلك سنلعب أمام الوصل بطل العام الماضي ثم دوري أبطال آسيا ثم الدربي ضد الوحدة".

واختتم كريسبو تصريحاته "لدينا الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة الأهلي، وسنواصل مراقبة لياقة اللاعبين خلال الفترة السابقة للمباراة".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وضمن كل من ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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