ماركا: بعد الفحوصات الأولية.. إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفحوصات الأولية الخاصة بـ رودريجو هيرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي تشير إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقالت الصحيفة إن التشخيص النهائي الخاص بـ رودري سيصدر خلال ساعات وسيتم تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويتواجد رودري حاليا في مدريد للخضوع لفحوصات طبية كما يخطط لزيارة العديد من المتخصصين لاتخذا القرار المناسب بشأن العملية الجراحية.

وتعرض رودري للإصابة خلال مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي وغادر الملعب في الدقيقة 16.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك رودري مع مانشستر سيتي سوى في 3 مباريات فقط هذا الموسم بعدما انضم للفريق متأخرا بسبب وصوله مع منتخب إسبانيا لنهائي كأس الأمم الأوروبية وإصابته في النهائي.