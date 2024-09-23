الكشف عن التصميم المقترح لملعب مانشستر يونايتد الجديد.. وأزمة تواجه المشروع

يعتقد الفريق المكلف من قبل نادي مانشستر يونايتد بإعادة تجديد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق أن بناء ملعب جديد هو الخيار الأفضل للنادي.

وخلال مؤتمر حزب العمال في مدينة ليفربول اليوم الإثنين، كشف فريق تجديد ملعب أولد ترافورد عن التصميم المبدئي لشكل الملعب الجديد لنادي أولد ترافورد.

وذكرت شبكة أخبار سكاي سبورتس أن الملعب الجديد وفقا للتصميم الذي تم الكشف عنه يتسع لـ100 ألف مقعد، بناء على توصية الفريق المسؤول عن الملعب.

لكن هناك مشكلة ستواجه مانشستر يونايتد في حالة الاستقرار على بناء ملعب جديد بدلا من تجديد وتطوير ملعبه الحالي أولد ترافورد. وهي محطة السكك الحديدية للشحن التي تقع خلف الملعب الحالي.

ولذلك في الوقت الحالي يسعى فريق العمل المسؤول عن ملف ملعب مانشستر يونايتد الجديد للحصول على دعم حكومي لإزالة محطة الشحن ونقلها إلى مكان آخر، لاتخاذ خطوات جدية في مشروع الملعب الجديد.

ولكي تتحول خطط مانشستر يونايتد إلى حقيقة تمكنه من بناء ملعب جديد يجب نقل محطة السكك الحديد لتوفير مساحة كبيرة من الأرض تكفي لبناء الملعب الجديد.

من جانبه يرى آندي بيرنهام رئيس بلدية مانشستر أن في حالة الاستقرار على بناء ملعب جديد لنادي مانشستر يونايتد فأنه سيكون أحد أفضل ملاعب العالم إن لم يكن الأفضل بالفعل.

وتم بناء ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد في عام 1939 ويتسع حاليا إلى أكثر من 76 ألف مشجع.