مران الزمالك - انتظام شلبي ونبيل عماد في التدريبات الجماعية قبل السوبر الإفريقي

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

الزمالك - فاركو - مصطفى شلبي

انتظم الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة الأهلي في مواجهة السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الجمعة المقبل في مدينة الرياض السعودية بمباراة السوبر الإفريقي.

وحرص مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على حضور تدريب الفريق الذي أقيم عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي.

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وجاء حضور مجلس إدارة الزمالك من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الأهلي المرتقبة.

وشهدت التدريبات تواجد كل من حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة وكل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس.

وانتظم مصطفى شلبي ونبيل عماد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي.

وكان الثنائي قد تعرض لإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية.

وتأكد جاهزية الثنائي من الناحية الطبية ليشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، تولي حسين لبيب مهمة رئاسة بعثة الفريق التي ستسافر السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

يلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

- البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي على سبيل الإعارة.

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