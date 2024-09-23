جوارديولا: دي بروين لن يغيب كثيرا

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

لا يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالقلق من غياب كيفن دي بروين لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأصيب الدولي البلجيكي في مباراة إنتر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ليغيب عن لقاء أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كيفن دي بروين مصاب في الحوض، ولا أعتقد أنها فترة غيابه ستكون طويلة".

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وأضاف "لا أستطيع أن أقول كم من الوقت، لكنه سيغيب أمام واتفورد يوم الثلاثاء".

وأكمل المدرب الإسباني "لا أعرف إمكانية مشاركة دي بروين أمام نيوكاسل يونايتد السبت المقبل".

سيلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد ضمن الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين.

بينما سيصطدم بنيوكاسل ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل السماوي صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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