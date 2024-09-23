من روما إلى ميرسيسايد.. عائلة فريدكين تتوصل لاتفاق للاستحواذ على إيفرتون

توصلت عائلة فريدكين الأمريكية إلى اتفاق مع شركة بلو هيفين المالكة لنادي إيفرتون لشراء أغلبية الأسهم.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر X "تؤكد شركة بلو هيفن المالكة لنادي إيفرتون ومجموعة فريدكين التوصل إلى اتفاق بشأن شروط بيع حصة الأغلبية للشركة إلى عائلة فريدكين".

واختتم "وتخضع الصفقة للموافقة التنظيمية، بما في ذلك من الدوري الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهيئة السلوك المالي".

بينما قال متحدث باسم مجموعة فريدكين: "يسعدنا التوصل إلى اتفاق لنصبح ملاك هذا النادي الشهير".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نركز على تأمين الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة، نتطلع إلى توفير الاستقرار للنادي، ومشاركة رؤيتنا لمستقبله، بما في ذلك استكمال ملعب إيفرتون الجديد في براملي مور دوك".

وتملك عائلة فريدكين أيضا نادي روما ولا يمر بأفضل الأوقات إذ حقق الفريق فوزا وحيدا في الدوري حتى الآن، وجاء مع إيفان يوريتش المدرب الجديد الذي جاء خلفا لدانييلي دي روسي.

ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط.

بينما على الجانب الآخر فالأمر أسوأ في إيفرتون إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، ويعتبر أسوأ دفاع في الدوري بالتساوي مع ولفرهامبتون باستقباله 14 هدفا.