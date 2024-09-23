من روما إلى ميرسيسايد.. عائلة فريدكين تتوصل لاتفاق للاستحواذ على إيفرتون

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

دان فريدكين

توصلت عائلة فريدكين الأمريكية إلى اتفاق مع شركة بلو هيفين المالكة لنادي إيفرتون لشراء أغلبية الأسهم.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر X "تؤكد شركة بلو هيفن المالكة لنادي إيفرتون ومجموعة فريدكين التوصل إلى اتفاق بشأن شروط بيع حصة الأغلبية للشركة إلى عائلة فريدكين".

واختتم "وتخضع الصفقة للموافقة التنظيمية، بما في ذلك من الدوري الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهيئة السلوك المالي".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: لا أطلب من ميندي الهجوم.. وهذا سر إحصائية الشوط الثاني تقرير: رينارد يقترب من تدريب تريزيجيه المستشار الفني للاتحاد الدولي يعلن مشروع تطوير الكرة المصرية.. ودورات رخصة "Pro" للتدريب الغزاوي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

بينما قال متحدث باسم مجموعة فريدكين: "يسعدنا التوصل إلى اتفاق لنصبح ملاك هذا النادي الشهير".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نركز على تأمين الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة، نتطلع إلى توفير الاستقرار للنادي، ومشاركة رؤيتنا لمستقبله، بما في ذلك استكمال ملعب إيفرتون الجديد في براملي مور دوك".

وتملك عائلة فريدكين أيضا نادي روما ولا يمر بأفضل الأوقات إذ حقق الفريق فوزا وحيدا في الدوري حتى الآن، وجاء مع إيفان يوريتش المدرب الجديد الذي جاء خلفا لدانييلي دي روسي.

ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط.

بينما على الجانب الآخر فالأمر أسوأ في إيفرتون إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، ويعتبر أسوأ دفاع في الدوري بالتساوي مع ولفرهامبتون باستقباله 14 هدفا.

الدوري الإنجليزي دان فريدكين روما إيفرتون
نرشح لكم
ماركا: بعد الفحوصات الأولية.. إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي الكشف عن التصميم المقترح لملعب مانشستر يونايتد الجديد.. وأزمة تواجه المشروع تفاصيل مشادة هالاند وأرتيتا.. وحقيقة إيقاف مهاجم سيتي بسبب جابرييل جوارديولا: دي بروين لن يغيب كثيرا تأجيل لقاء نيوكاسل وويمبلدون في كأس رابطة المحترفين جون ستونز: هذا ما طلبه جوارديولا مني أمام أرسنال برناردو سيلفا: هذا هو الفارق في التنافس مع ليفربول أو أرسنال برناردو: أرسنال لعب بشكل عنيف.. وهكذا أخطأ الحكم في احتساب هدفيه
أخر الأخبار
بعد إصابة تير شتيجن.. حراس يمكن لـ برشلونة التعاقد معهم حاليا 21 دقيقة | ميركاتو
ماركا: بعد الفحوصات الأولية.. إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - بابافاسيليو يتحدث عن تدعيمات الاتحاد ونظام الدوري.. ومزاملة حسام حسن ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن التصميم المقترح لملعب مانشستر يونايتد الجديد.. وأزمة تواجه المشروع ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - لافيينا يضم مهاجم وادي دجلة والزمالك السابق 2 ساعة | القسم الثاني
تفاصيل مشادة هالاند وأرتيتا.. وحقيقة إيقاف مهاجم سيتي بسبب جابرييل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
شراكة بين المتحدة للرياضة والاتحاد المصري واستادات لإنشاء دوري الأكاديميات 2 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام شلبي ونبيل عماد في التدريبات الجماعية قبل السوبر الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط