تأجيل لقاء نيوكاسل وويمبلدون في كأس رابطة المحترفين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

نيوكاسل

تأجلت مباراة ويمبلدون ضد نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين لظروف جوية.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ويمبلدون في ملعبه ضمن الدور الثالث من كأس الرابطة.

وأوضح نادي ويمبلدون في بيان: "يؤسفنا أن نبلغ المشجعين أنه بسبب الفيضانات التي حدثت ليلًا في نهر واندل والمناطق المحيطة به، بما في ذلك ملعب شيري ريد ريكوردز، تم تأجيل مباراتنا ضد نيوكاسل يونايتد ليل الثلاثاء".

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وأكمل البيان "سننشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب حول الموعد الجديد للمباراة.

وأكد النادي الإنجليزي أن ملعبه سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

AFC Wimbledon

فيما أفاد نادي نيوكاسل يونايتد في بيان: "تم تأجيل مباراة الثلاثاء في كأس رابطة المحترفين ضد نادي ويمبلدون بعد الفيضانات التي شهدتها ملعب شيري رد ريكوردز ليل الأحد".

وأضاف البيان "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

المباراة التي كانت مقررة في الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

نيوكاسل يونايتد ويمبلدون
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