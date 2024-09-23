أزمة لـ حسام حسن.. طبيب بيراميدز يوضح إصابة محمد حمدي ومدة علاجه

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 14:22

كتب : أحمد الخولي

محمد حمدي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري طبيب بيراميدز عن إصابة محمد حمدي لاعب الفريق في مباراة الجيش الرواندي.

وحسم بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 3-1 في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المنيري للمركز الإعلامي: "محمد حمدي يعاني من التهابات شديدة في مفصل الحوض وأسفل جدار البطن".

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واختتم "سيخوض حمدي لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع".

بذلك يتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات برفقة الأهلي الذي حسم تأهله أمام جور ماهيا الكيني.

ومن هنا توجد أزمة لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لأن التوقف الدولي المقبل سيبدأ يوم 7 أكتوبر وحتى 15 من الشهر ذاته أي أقل من مدة العلاج.

جاء تصنيف فرق دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي.

التصنيف الثاني: بيراميدز - الرجاء المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: أورلاندو الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - الجيش الملكي المغربي - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر - مانياما الكونغولي - دجوليبا المالي - استاد أبيدجان الإيفواري.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا محمد حمدي مصطفى المنيري
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