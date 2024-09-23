"انحياز مفضوح".. الاتحاد المنستيري يلجأ للقانون بعد أحداث مباراة مولودية الجزائر

أصدر نادي الاتحاد المنستيري التونسي بيانا بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل مولودية الجزائر على حساب الاتحاد المنستيري بعد الفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وشهدت مباراة العودة التي حقق خلالها بطل الجزائر الفوز بهدفين نظيفين، أعمال شغب وإلقاء شماريخ ومقذوفات في أرض الملعب

وأدان النادي التونسي في بيانه أحداث المباراة: " الاتحاد الرياضي المنستيري يدين بشدة كل ما تعرضت له البعثة الرسمية للنادي من اعتداءات بالعنف المادي واللفظي المجاني والتصرفات اللا مسؤولة من قبل مسؤولين وصحفيين وأشخاص لا صلة لهم بكرة القدم في الميدان وفي حجرة الملابس وفي المنطقة المختلطة وفي الطريق إلى ملعب المباراة".

كما جاء في البيان: "نندد بكافة أنواع المضايقات والاستفزازات التي طالت جماهيرنا العزيزة".

وقرر الاتحاد المنستيري في بيانه اللجوء للقانون: "حاليا بصدد القيام بكل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق النادي والحفاظ على صورته والدفاع على سمعة الوطن في الخارج".

واختتم البيان: "يستنكر الاتحاد الرياضي المنستيري تصرفات عدم اتخاذ أي إجراءات ردعية أو احترازية إزاء التهديدات الجدية لسلامة اللاعبين والإطار الفني والطبي والصحفيين التونسيين لما واجهوه من مخاطر أمام المقذوفات والشماريخ والألعاب النارية".

وتقام مراسم قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرا.

ويأتي مولودية الجزائر في التصنيف الرابع، فيما يتواجد الأهلي في التصنيف الأول مع الترجي وصنداونز ومازيمبي، وبيراميدز في التصنيف الثاني مع الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري..تعرف على التصنيف بالكامل