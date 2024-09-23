جون ستونز: هذا ما طلبه جوارديولا مني أمام أرسنال

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال

أوضح جون ستونز مدافع مانشستر سيتي، الذي سجل هدفا قاتلا أمام أرسنال، ما طلبه منه مدربه بيب جوارديولا قبل دخول اللقاء كبديل.

ورفض مانشستر سيتي الخروج مهزوما أمام أرسنال وحقق تعادلا مثيرا في الوقت القاتل، لتنتهي القمة بينهما بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا قاتلنا حتى النهاية وهذا يجعلنا نشعر الفخر".

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وأضاف "الطريقة التي تمكنا بها من إدارة المباراة وحصولنا على نقطة في الدقائق الأخيرة من المواجهة أشياء يجب أن نفخر بها".

وتابع "أراد بيب جوارديولا مني أن ألعب بالقرب من إيرلينج هالاند في المقدمة للحصول على المزيد من العرضيات والفوز بالالتحامات الهوائية".

وأكمل "حاولت الذهاب إلى هناك والوصول إلى المناطق الخطيرة ولحسن الحظ نجحت وأنا سعيد جدا بتسجيل هدف مثل هذا".

وواصل "لقد كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين، ما يفعله فريق أرسنال لا يفعله العديد من الفرق، لقد جعلوا الأمر صعبا علينا".

واستمر "لقد خرجنا بنقطة لكن كان من الممكن أن نخسر 3 نقاط لذا سنراجع أنفسنا جيدا، ونحاول استخلاص الكثير من الإيجابيات من هذا اللقاء".

وبعد أن تقدم أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، نجح السماوي في إحراز التعادل في الـ+90 ويفلت من الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

ثنائية مانشستر سيتي سجلها كل من إيرلينج هالاند وجون ستونز، بينما سجل لأرسنال ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وجابريال.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة ومشادات متكررة بين لاعبي الفريقين فوق أرض الملعب، مما أدى إلى رودري لاعب مانشستر سيتي وخروجه في الشوط الأول.

وطرد ليوناردو تروسارد لاعب أرسنال في نهاية الشوط الأول، ليكمل المدفعجية الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

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