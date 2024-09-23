الشامي: تدربنا على ركلات الترجيح قبل مواجهة الهلال.. ولم لا ننافس على الدوري

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - محمد الشامي

أثنى محمد الشامي مهاجم المصري على فريق هلال بنغازي الليبي، بعد مواجهة الفريقين في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشامي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "فريق الهلال قوي وحصل على الدوري الليبي ولديه لاعبين يملكون إمكانيات جيدة جدا".

وأكمل: "تدربنا على ركلات الترجيح كان من الوارد الوصول لركلات الترجيح ولذلك تدربنا عليها".

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وتحدث مهاجم المصري عن المنافسة على الدوري: "الموسم القادم سيكون أصعب ولكن نسعى للمنافسة على بطولة الدوري".

وأضاف: "طوال الموسم السابق تواجدنا في المربع الذهبي، ووصلنا لنصف النهائي في بطولتي الكأس وكأس الرابطة، وعلي ماهر المدير الفني للفريق يتحدث معنا دائما، لم لا ننافس على الدوري؟"

وعن صفقات الفريق الجديد، قال الشامي: "كامل أبو علي رئيس النادي يخطط لبناء فريق ينافس على كافة البطولات على مدار 10 سنوات".

حسم فريق المصري تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد تخطي هلال بنغازي الليبي بركلات الترجيح.

وتغلب المصري على الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب وهي نفس نتيجة الذهاب التي حسمها الفريق الليبي.

ونجح المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح ليحسم تأهله إلى دور المجموعات.

ولحق المصري بفريق الزمالك ليصبح الثنائي المصري في دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا.

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