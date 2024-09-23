برناردو سيلفا: هذا هو الفارق في التنافس مع ليفربول أو أرسنال

أوضح البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الفارق بين التنافس مع أرسنال وليفربول.

ليفربول وأرسنال تنافسا مع سيتي في السنوات الأخيرة، لكن سيتي حصد الدوري في 6 مواسم من الـ7 الأخيرة، باستثناء فوز ليفربول في موسم 2019-2020.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لشبكة TNT: "الفارق بين التنافس مع آرسنال وليفربول؟ ربما يكون أن ليفربول فاز بالفعل بالدوري الإنجليزي بينما لم يفز آرسنال".

وأردف "كما أن ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا بينما لم يفز آرسنال".

وتابع "فضلا عن ذلك فإن ليفربول يواجهنا دائمًا بنية الفوز بالمباراة".

ورفض مانشستر سيتي الخروج مهزوما أمام أرسنال وحقق تعادلا مثيرا في الوقت القاتل، لتنتهي القمة بينهما بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد أن تقدم أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، نجح السماوي في إحراز التعادل في الـ+90 ويفلت من الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

ثنائية مانشستر سيتي سجلها كل من إيرلينج هالاند وجون ستونز، بينما سجل لأرسنال ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وجابريال.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة ومشادات متكررة بين لاعبي الفريقين فوق أرض الملعب، مما أدى إلى رودري لاعب مانشستر سيتي وخروجه في الشوط الأول.

وطرد ليوناردو تروسارد لاعب أرسنال في نهاية الشوط الأول، ليكمل المدفعجية الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

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