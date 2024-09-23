نجاة فونسيكا.. ميلان يتألق ويفوز على إنتر في دربي الطرف الواحد

فاز ميلان على منافسه إنتر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيان بوليسيتش وماتيو جابيا ثنائية ميلان، بينما أحرز فيديريكو ديماركو هدف إنتر.

وحقق ميلان الانتصار بعد 6 هزائم متتالية.

ويعود الفوز الأخير لميلان على إنتر في موسم 2022-2023، إذ انتصر 3-2.

وكان سيموني إنزاجي مدرب إنتر يمني نفسه الفوز ليحقق رقم قياسي كونه أول مدير فني يفوز بالدربي بشكل متتالي بـ7 مرات، لكن رفض باولو فونسيكا مدرب ميلان ذلك.

ونجا فونسيكا من الإقالة إذ حسب بعض التقارير الإيطالية فذكرت أن من المحتمل إقالة المدرب البرتغالي حال الخسارة في الدربي.

بهذا الفوز وصل ميلان للنقطة الثامنة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد إنتر عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

هدف مبكر

افتتح بوليسيتش التسجيل بطريقة رائعة بعد توغل ومراوغة أكثر من لاعب في إنتر ثم سدد في المرمى مباشرة في الدقيقة العاشرة.

اشتعال الدربي

وتعادل ديماركو بعد تمريرة من لاوتارو مارتينيز ثم تسديدة من ديماركو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

وكاد أن يتقدم ماركوس تورام لإنتر في الدقيقة 42 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها مايك مينيان.

تألق سومر

تألق يان سومر حارس مرمى إنتر كثيرا في الشوط الثاني إذ تصدى لكرة في الدقيقة 46 بعد رأسية تامي أبراهام.

وسدد رايندرز كرة قوية وأنقذها سومر مرة أخرى في الدقيقة 64.

لاوتارو يتدخل

تدخل لاوتارو وسدد كرة على الطائر في الدقيقة 72 وتصدى لها مينيان ببراعة.

انفراد؟ لا مشكلة

منع سومر ميلان من التسجيل بعد انفراد لرافاييل لياو في الدقيقة 75.

ومرة أخرى واصل سومر مستواه القوي في الدقيقة 77.

هدف قاتل

قتل جابيا إنتر برأسية عقب عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 88.

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