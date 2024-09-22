من أجل أولمبياد لوس أنجلوس.. اتحاد الكرة يعلن توقيع ميكالي لقيادة منتخب الشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيع روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، مع منتخب الشباب لمدة 4 سنوات.

ويبدأ منتخب الشباب تحت 20 عاما مشواره من أجل التجهيز للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب. (التفاصيل من هنا)

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي توصله برئاسة جمال علام لاتفاق مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

وأشار البيان إلى الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة اتحاد الكرة لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

وانتشرت تقارير في الأيام الأخيرة حول رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في الاستفادة من قدرات ميكالي في منصب آخر بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبي قبل أن يتم التوقيع معه بشكل رسمي.

تحت قيادة ميكالي تأهل الفراعنة لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بشكل مريع أمام نظيره المغربي الذي انتصر بسداسية دون مقابل.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قد كشف في وقت سابق عن الاستقرار على تعيين ميكالي لقيادة منتخب الشباب.

وأشار إيهاب الكومي إلى أن وائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب الشباب سيخوض تصفيات إفريقيا في نوفمبر ثم يتولى ميكالي قيادة الفريق من بعده.