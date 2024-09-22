جوارديولا: أرسنال دافع بـ10 لاعبين وأضاعوا الوقت بعد الطرد

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه واجه صعوبة كبيرة في مباراة أرسنال بسبب الدفاع القوي.

وقال جوارديولا عقب المباراة عبر بي بي سي: "أرسنال دافعوا عن مرماهم في كل فرصة حتى نهاية المباراة، خلقنا عدة فرص وربما لم تكن واضحة، وكان لديهم في الدفاع كالافيوري وساليبا وجابريال وبارتي ورايس".

وأضاف "قدمنا أداء جيدا وتحلينا بالصبر الكافي وفي النهاية كنا محظوظين واستطعنا تسجيل التعادل".

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وأكمل "أنا معجب بفريقي، بدأنا المباراة بشكل جيد وبعد الهدف الأول طلب الحكم من قائدي الفريقين التحدث معهم لتهدئة الأجواء".

وواصل "دافعنا بشكل سيئ حقا في الهدف الثاني، وهم كانوا رائعين، جابريال قوي جدا في هذا المركز".

وأردف "لا أعرف عدد لاعبي أرسنال الذين أصيبوا بتشجنات في المباراة، لكن يمكن أن يحدث هذا بالطبع في مواجهة صعبة".

وأوضح "أرسنال كان يدافع بعشرة لاعبين وذلك جعل الأمور صعبة للغاية علينا، لكن في النهاية حصلنا على ما نستحقه".

وأتم تصريحاته قائلا: "إضاعة الوقت؟ ربما كنت سأفعل نفس الشيء إذا كان فريقي يلعب بعشرة لاعبين".

ورفض مانشستر سيتي الخروج مهزوما أمام أرسنال وحقق تعادلا مثيرا في الوقت القاتل، لتنتهي القمة بينهما بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد أن تقدم أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، نجح السماوي في إحراز التعادل في الـ+90 ويفلت من الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

ثنائية مانشستر سيتي سجلها كل من إيرلينج هالاند وجون ستونز، بينما سجل لأرسنال ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وجابريال.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة ومشادات متكررة بين لاعبي الفريقين فوق أرض الملعب، مما أدى إلى رودري لاعب مانشستر سيتي وخروجه في الشوط الأول.

وطرد تروسارد لاعب أرسنال في نهاية الشوط الأول، ليكمل المدفعجية الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

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