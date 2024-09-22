الكونفدرالية - ركلات الترجيح تقود المصري لدور المجموعات أمام الهلال الليبي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

المصري

حسم فريق المصري تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد تخطي هلال بنغازي الليبي بركلات الترجيح.

وتغلب المصري على الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب وهي نفس نتيجة الذهاب التي حسمها الفريق الليبي.

ونجح المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح ليحسم تأهله إلى دور المجموعات.

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ولحق المصري بفريق الزمالك ليصبح الثنائي المصري في دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا.

وواصل صلاح محسن تألقه وسجل هدفين جديدين في مرمى الهلال الليبي.

وحول المصري تأخره المبكر في الدقيقة 15 بهدف عكسي من باهر المحمدي إلى تقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل سريعا في الدقيقة 18.

ومجددا نجح صلاح محسن في التسجيل بعدما سجل الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 39.

وتعاطف القائم الأيسر لمحمود جاد مع المصري في الدقيقة 67 ومنع التعادل.

ونجح البديل فخر الدين بن يوسف في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 83 ليؤمن انتصار المصري.

لكن نجح إيسومبا أونانا تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90 ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

وبعد اللجوء لركلات الترجيح نجح المصري في تسجيل ركلاته الخمسة عن طريق كل من ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف ومحمود حمادة وحسن علي ومحمد دبش.

بينما أهدر طلحة رزق ركلة الترجيح الثانية لصالح هلال بنغازي.

وينتظر المصري مجموعته خلال قرعة دور المجموعات المقرر لها يوم 7 أكتوبر.

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