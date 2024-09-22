منافس الأهلي - العين يكتسح أوكلاند في كأس إنتركونتينينتال بسداسية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 21:17

كتب : محمد سمير

سيكو جاساما - العين الإماراتي

حسم نادي العين الإماراتي بطاقة تأهله إلى المرحلة الثانية من منافسات فيفا كأس إنتركونتينينتال.

واكتسح العين فريق أوكلاند بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأول.

وبذلك تأهل العين لمواجهة الأهلي في المرحلة التالية والتي من المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر على استاد القاهرة.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وافتتح العين التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة برأسية فابيو كاردوزو، ونجح سيكو جاساما في إضافة الثانية سريعا في الدقيقة 11.

واستقبل أوكلاند الهدف الثالث في الدقيقة 19 بهدف عكسي، لكن ألغت تقنية الفيديو الهدف بسبب التسلل.

ونجح أوكلاند في تقليص الفارق بهدف جيرسون لاجوس في الدقيقة 43، لكن سرعان ما سجل ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 46 الهدف الثالث للعين.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح بيفان في تقليص الفارق بهدف ثاني لأوكلاند في الدقيقة 55.

ونجح العين في تسجيل ثلاثة أهداف خلال ربع ساعة إذ نجح البديل سفيان رحيمي في تسجيل هدفين بالدقيقتين 78 و94، بينما كاكو سجل هدفا رائعا في الدقيقة 93 من خارج منطقة الجزاء.

وضمن كل من ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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