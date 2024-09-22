طرد وإصابة قوية واشتباكات متكررة.. مانشستر سيتي يفلت من الهزيمة ضد أرسنال بتعادل مثير في الـ+90

رفض مانشستر سيتي الخروج مهزوما أمام أرسنال وحقق تعادلا مثيرا في الوقت القاتل، لتنتهي القمة بينهما بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد أن تقدم أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، نجح السماوي في إحراز التعادل في الـ+90 ويفلت من الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

ثنائية مانشستر سيتي سجلها كل من إيرلينج هالاند وجون ستونز، بينما سجل لأرسنال ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وجابريال.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة ومشادات متكررة بين لاعبي الفريقين فوق أرض الملعب، مما أدى إلى رودري لاعب مانشستر سيتي وخروجه في الشوط الأول.

وطرد تروسارد لاعب أرسنال في نهاية الشوط الأول، ليكمل المدفعجية الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وصف المباراة

بدأت الإثارة مبكرا بعد ثانيتين فقط من انطلاق المباراة بعد تدخل قوي من كاي هافرتز مع رودري الذي سقط مصابا.

وتوترت الأجواء مبكرا بين اللاعبين فوق أرض الملعب بسبب إصابة رودري الذي ظل ساقطا لحين تلقي العلاج.

ورد سيتي بتدخل قوي أيضا من هالاند مع ويليام ساليبا ليسقط الثنائي على الأرض وتستمر الأجواء المشحونة بين لاعبي الفريقين.

وأهدر جوندوجان فرصة التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 7 بعدما تلقى تمريرة من بيرناردو سيلفا مر بها من جابريال وسدد بقوة بجوار القائم.

لكن هالاند فك الاشتباك وسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 9 وهو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

وجاء الهدف بعد تمريرة من سافيو وضعت هالاند في مواجهة المرمى ليسدد في الشباك مفتتحا التسجيل لمانشستر سيتي.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها جوندوجان لكن الكرة اصطدمت في القائم.

ومرة أخرى سقط رودري على الأرض بعد تدخل معه من قبل توماس بارتي، وهذه المرة غادر الملعب وشارك بدلا منه ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 20.

واستغل أرسنال خروج رودري وسجل هدف التعادل في الدقيقة 22 بقدم الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وسجل كالافيوري هدفه الأول مع أرسنال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع إيدرسون التصدي لها.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بضربة رأسية من جابريال بعد ركنية نفذها ساكا بالتخصص.

اشتعال المباراة وطرد

واستمرت الأجواء في الاشتعال بين اللاعبين وتعرض تروسارد لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 45+8.

وتلقى تروسارد البطاقة الحمراء بعدما ارتكب مخالفة ثم سدد الكرة بعيدا ليهدر الوقت أمام الحكم الذي أشهر له البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

وأجرى ميكيل أرتيتا التبديل الأول بين الشوطين بنزول بن لتأمين الدفاع بدلا من بوكايو ساكا.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكاد هالاند أن يسجل التعادل بضربة رأسية إلا أن رايا تألق وأبعد الكرة.

وواصل رايا التألق وهذه المرة أمام تسديدة جفارديول القوية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك فيل فودين في ثاني تغييرات مانشستر سيتي بدلا من جيرمي دوكو في محاولة من جوارديولا لتنشيط هجوم فريقه.

وتعرض كالافيوري مدافع أرسنال وصاحب الهدف الأول للإصابة ليغادر ويشارك بدلا منه كيفيور.

واستمر رايا في التألق وتصدى لتسديدة جفارديول القوية من خارج منطقة الجزاء وأبعدها عن مناطق الخطورة.

ثم شارك الثنائي جون ستونز وجاك جريليش بدلا من كايل ووكر وسافيو في آخر محاولات جوارديولا لتنشيط الهجوم وإحراز التعادل.

إثارة الـ+90

واستمر مانشستر سيتي في الضغط بقوة في محاولة لتسجيل التعادل ومن ركلة ركنية في الدقيقة 97 نجح أخيرا السماوي في تسجيل التعادل عن طريق البديل جون ستونز.

وجاء الهدف بعد متابعة من ستونز للكرة أمام المرمى من تسديدة كوفاسيتش عقب ركلة ركنية نفذت سريعا.

واشتعلت الأمور مجددا بين اللاعبين ونشبت مشادة أخرى فوق أرض الملعب عقب الهدف واستكمال اللعب بعد تدخل قوي من هالاند مع جابريال مدافع أرسنال.

وبعد نهاية المشادة واستكمال اللعب أطلق الحكم مايكل أوليفير صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

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