بدون راحة.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة السوبر الإفريقي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 20:10

كتب : FilGoal

مران الأهلي

بدأ فريق الأهلي استعداداته لمواجهة السوبر الإفريقي ضد الزمالك دون راحة عقب مواجهة جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة في السعودية بمباراة السوبر الإفريقي.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب التتش بالجزيرة بقيادة مارسيل كولر المدير الفني.

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وشدد كولر بمحاضرة مع اللاعبين قبل المباراة على غلق صفحة جور ماهيا والاحتفال بتسلم الدوري.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز الشديد على الاستعداد لمواجهة السوبر المقبلة أمام الزمالك.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في صالة الألعاب الرياضية بينما خاض بقية اللاعبين مرانا بدنيا وخططيا في الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون مقابل ذهابا وإيابا.

واحتفل الأهلي بتسلم درع الدوري عن الموسم الماضي في استاد القاهرة عقب مواجهة جور ماهيا.

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 7 أكتوبر المقبل.

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