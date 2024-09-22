الأسرع مع رونالدو.. هالاند يصل للهدف رقم 100 والضحية شباك أرسنال

نجح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في معادلة رقم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق كأسرع لاعب يسجل 100 هدف في مسيرته الكروية.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل إيرلينج هالاند هدفه رقم 100 في مسيرته الكروية خلال المباراة رقم 105 له.

ليتعادل مع رقم رونالدو الذي كان أسرع لاعب يسجل 100 هدف.

واستطاع هالاند هز شباك أرسنال في الدوري الإنجليزي مسجلا هدف تقدم فريقه.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 8 من المباراة بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة البرازيلي سافيو.

كما وصل هالاند إلى هدفه رقم 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم متفوقا على أقرب منافسيه لويس دياز لاعب ليفربول.

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